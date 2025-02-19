Пропуск строку подачі заяви на пенсію — чим це загрожує

Звернення за пенсією після досягнення пенсійного віку може суттєво вплинути на терміни отримання виплат.

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В Україні пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку. Але звертатися потрібно не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Наприклад, якщо людина досягла пенсійного віку 1 квітня, то при зверненні до ПФУ до 1 липня пенсію нарахують за всі попередні місяці. Якщо ж заява подана після 1 липня, виплати нададуть лише з моменту подання заяви.

У 2025 році для виходу на пенсію необхідно відповідати певним критеріям:

Вік: 60, 63 або 65 років залежно від страхового стажу.

Стаж: мінімум 22 роки для виходу на пенсію у 63 роки.

Якщо недостатньо страхового стажу, право на пенсію може бути відтерміноване до моменту виконання необхідних вимог.

Щоб уникнути затримок у нарахуванні виплат, подбати про подання документів слід заздалегідь. Пенсійний фонд пропонує кілька зручних способів звернення:

Особисто у відділенні: можна подати документи до будь-якого відділення Пенсійного фонду незалежно від місця проживання. Онлайн через портал ПФУ: сучасні сервіси дозволяють оформити заяву без відвідування відділення, заощаджуючи час. Через уповноважену особу: якщо не можете звернутися самостійно, це може зробити довірена особа.

Чому важливо не зволікати?

Запізнення з подачею заяви може позбавити частини пенсійних виплат, які ви могли б отримати за попередні місяці. Це особливо критично для тих, хто залежить від регулярної фінансової підтримки.

Вчасне звернення до Пенсійного фонду гарантує своєчасний розрахунок і нарахування пенсії.

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