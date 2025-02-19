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50 працівникам органів прокуратури скасували інвалідність — Віктор Ляшко

12:39, 19 лютого 2025
Інвалідність також скасували 73 посадовцям Державної митної служби та 67 посадовцям Державної податкової служби.
50 працівникам органів прокуратури скасували інвалідність — Віктор Ляшко
Фото: vin.gov.ua
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Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що 281 посадовцю скасовано інвалідність в результаті перевірок обґрунтованості рішень МСЕК.

За його словами, 73 з них стосуються посадовців Державної митної служби, 67 — Державної податкової служби України та 50 — працівників органів прокуратури.

Віктор Ляшко зазначив, що також за 232 справами прийняті нові рішення (160 посадовцям змінено групу інвалідності та ще 72 змінено термін дії рішення). Ще 466 посадовці наразі викликані на огляд.

«Загалом на сьогодні опрацьовано 1359 справ із 2636, що включені в перелік. Перелік був сформований на підставі інформації від правоохоронців та динамічно збільшується у міру надходження додаткових даних.

Це проміжні результати. Перевірки тривають. Будемо інформувати про результати», - заявив він.

Також очільник МОЗ додав, що перегляд справ посадовців здійснюють експерти ДУ «НДІ медико-соціальних проблем інвалідності».

Раніше Віктор Ляшко озвучив кількість висновків про інвалідність, які вже скасували.

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прокуратура МОЗ податкова митниця Віктор Ляшко

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