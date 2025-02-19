50 работникам органов прокуратуры отменили инвалидность — Виктор Ляшко

Инвалидность также отменили 73 должностным лицам Государственной таможенной службы и 67 должностным лицам Государственной налоговой службы.

Фото: vin.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что 281 должностному лицу отменена инвалидность в результате проверок обоснованности решений МСЭК.

По его словам, 73 из них касаются должностных лиц Государственной таможенной службы, 67 - Государственной налоговой службы Украины и 50 - работников органов прокуратуры.

Виктор Ляшко отметил, что также по 232 делам приняты новые решения (160 должностным лицам изменена группа инвалидности и еще 72 изменены срок действия решения). Еще 466 чиновников вызваны на осмотр.

«В целом на сегодняшний день проработано 1359 дел из 2636, включенных в перечень. Перечень был сформирован на основании информации от стражей порядка и динамически увеличивается по мере поступления дополнительных данных.

Это промежуточные результаты. Проверки продолжаются. Будем информировать о результатах», – заявил он.

Также глава Минздрава добавил, что пересмотр дел чиновников осуществляют эксперты ГУ «НИИ медико-социальных проблем инвалидности».

Ранее Виктор Ляшко озвучил количество выводов об инвалидности, которые уже отменили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.