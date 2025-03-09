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Генсек НАТО Рютте закликав до радикальних змін у військовому фінансуванні Європи

13:04, 9 березня 2025
НАТО закликає до збільшення оборонних витрат і нарощування виробництва військової техніки.
Генсек НАТО Рютте закликав до радикальних змін у військовому фінансуванні Європи
Фото: Reuters
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для забезпечення безпеки Європи необхідно збільшити оборонні бюджети та швидко нарощувати виробництво військової техніки. Як повідомляє Reuters, він зазначив, що «нам потрібно витрачати більше коштів для забезпечення власної безпеки», а також «швидко нарощувати оборонне виробництво по обидва боки Атлантики, оскільки занадто довго ми виробляли занадто мало».

Рютте підкреслив, що для сучасних військових потреб потрібні боєприпаси, кораблі, танки, літаки, супутники та безпілотники. Зокрема, він закликав оборонні компанії адаптуватися до зростаючого попиту на військову техніку.

Німеччина планує провести обговорення радикальних змін до правил державних запозичень для фінансування оборони, а також створити інфраструктурний фонд у розмірі 500 мільярдів євро. Законодавці країни розглянуть ці питання 13 березня в парламенті.

Лідери Європейського Союзу також активно працюють над створенням спільних оборонних кредитів для країн-членів та дозволом на оборонні витрати, що виходять за рамки жорстких бюджетних правил для інших секторів.

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НАТО Європа фінанси оборона Марк Рютте

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