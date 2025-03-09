Практика судов
  1. В мире

Генсек НАТО Рютте призвал к радикальным изменениям в военном финансировании Европы

13:04, 9 марта 2025
НАТО призывает к увеличению оборонных расходов и наращиванию производства военной техники.
Генсек НАТО Рютте призвал к радикальным изменениям в военном финансировании Европы
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для обеспечения безопасности Европы необходимо увеличить оборонные бюджеты и быстро наращивать производство военной техники. Как сообщает Reuters, он отметил, что «нам нужно тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности», а также «быстро наращивать оборонное производство по обе стороны Атлантики, поскольку слишком долго мы производили слишком мало».

Рютте подчеркнул, что для современных военных нужд нужны боеприпасы, корабли, танки, самолеты, спутники и беспилотники. В частности, он призвал оборонные компании адаптироваться к растущему спросу на военную технику.

Германия планирует провести обсуждение радикальных изменений в правила государственных заимствований для финансирования обороны, а также создать инфраструктурный фонд в размере 500 миллиардов евро. Законодатели страны рассмотрят эти вопросы 13 марта в парламенте.

Лидеры Европейского Союза также активно работают над созданием совместных оборонных кредитов для стран-членов и разрешением на оборонные расходы, выходящие за рамки жестких бюджетных правил для других секторов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Европа финансы оборона Марк Рютте

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судью-блогера язык довел до Высшего совета правосудия

У судьи Дмитрия Кривенко, известного также как «Дмитрий Липовецкий», возникли проблемы из-за высказываний на YouTube.

Верховный Суд отменил определение о возвращении апелляционной жалобы из-за отсутствия подписи на электронном ордере адвоката

Ордер, сформированный и поданный через систему «Электронный суд», является надлежащим подтверждением полномочий адвоката.

Местный суд может оценивать решения следователя и прокурора на стадии подготовительного судебного заседания, рассматривая ходатайство о закрытии производства в связи с истечением сроков расследования – Верховный Суд

Объединенная палата Кассационного уголовного суда объяснила, может ли суд первой инстанции на стадии подготовительного судебного заседания при рассмотрении ходатайства о закрытии уголовного производства на основании истечения сроков досудебного расследования оценивать решения следователя, прокурора или следственного судьи.

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вводится в действие с 1 апреля

Собрания судей до 1 апреля должны привести работу АСДС в соответствие с новой редакцией Положения.

В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в УК и УПК по защите налогоплательщиков от давления уголовного преследования

В настоящее время существует практика, при которой субъекты предпринимательской деятельности могут стать объектами уголовного преследования из-за недостаточно четко определенных критериев обязанности уплаты налогов и налоговых обязательств, что приводит к необоснованному вмешательству правоохранительных органов в бизнес.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео