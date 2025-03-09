Генсек НАТО Рютте призвал к радикальным изменениям в военном финансировании Европы

НАТО призывает к увеличению оборонных расходов и наращиванию производства военной техники.

Фото: Reuters

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для обеспечения безопасности Европы необходимо увеличить оборонные бюджеты и быстро наращивать производство военной техники. Как сообщает Reuters, он отметил, что «нам нужно тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности», а также «быстро наращивать оборонное производство по обе стороны Атлантики, поскольку слишком долго мы производили слишком мало».

Рютте подчеркнул, что для современных военных нужд нужны боеприпасы, корабли, танки, самолеты, спутники и беспилотники. В частности, он призвал оборонные компании адаптироваться к растущему спросу на военную технику.

Германия планирует провести обсуждение радикальных изменений в правила государственных заимствований для финансирования обороны, а также создать инфраструктурный фонд в размере 500 миллиардов евро. Законодатели страны рассмотрят эти вопросы 13 марта в парламенте.

Лидеры Европейского Союза также активно работают над созданием совместных оборонных кредитов для стран-членов и разрешением на оборонные расходы, выходящие за рамки жестких бюджетных правил для других секторов.

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