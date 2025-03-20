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Колишнього звукорежисера Емінема звинувачують у продажу невипущених треків репера

13:54, 20 березня 2025
Екс-співробітник студії Емінема незаконно продав неопубліковані пісні репера, що призвело до масштабного витоку музики та розслідування ФБР.
Колишнього звукорежисера Емінема звинувачують у продажу невипущених треків репера
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Колишнього співробітника відомого музиканта Емінема (справжнє ім’я Маршалл Брюс Метерз III) звинувачують у викраденні та продажу невипущених треків репера. Про це повідомляє Variety.

Федеральні прокурори висунули звинувачення Джозефу Стрейнджу, у порушенні авторських прав і міжштатному транспортуванні крадених товарів. За інформацією, він нібито продав треки Маршалла Метерза людям, які в січні виклали в інтернет понад 25 його пісень.

Представник музиканта, Денніс Денегі, повідомив, що репер задоволений останніми подіями у справі.

«Емінем і його команда висловлюють вдячність детройтському відділу ФБР за ретельне розслідування, яке призвело до висунення звинувачень проти Джо Стрейнджа. Значна шкода, завдана довіреним співробітником художній спадщині та творчій цілісності Емінема, не може бути недооцінена, не кажучи вже про величезні фінансові втрати, яких зазнали численні творці й співробітники, що заслуговують на захист своєї багаторічної праці. Ми зробимо все можливе, щоб захистити мистецтво Емінема і не зупинимося ні перед чим», — наголосив Денегі.

Згідно зі скаргою, поданою 19 березня, Стрейндж працював звукорежисером Емінема з 2007 до 2021 року у студії звукозапису в місті Ферндейл, штат Мічиган. Він мав доступ до невипущеної музики, яка згодом потрапила в інтернет. Після появи пісень у мережі кілька працівників студії звернулися до ФБР, дізнавшись, що музика стала загальнодоступною.

ФБР ідентифікувало кількох осіб, які придбали невипущені треки, серед них — користувач на ім’я Doja Rat, який заявив, що заплатив Стрейнджу 50 000 доларів за пісні. За його словами, Стрейндж стверджував, що має понад 300 треків та рукописні тексти пісень. Також серед покупців були виявлені особи під псевдонімами Kali Kush та ATL, які здійснювали групову покупку музики Емінема.

Агенти ФБР провели обшук у будинку Стрейнджа та вилучили жорсткі диски, що містили копії невипущених пісень музиканта. Фінансові записи підтвердили, що Стрейндж отримував платежі за продаж музики. Згідно з документами, понад 25 треків Емінема, записаних у період з 1999 до 2018 року, були незаконно оприлюднені в інтернеті. Менеджер Емінема, Джон Фішер, повідомив ФБР, що Стрейндж не мав дозволу на володіння цими файлами.

Виконуюча обов’язки федерального прокурора Джулі Бек наголосила: «Захист інтелектуальної власності від крадіїв є критично важливим для збереження виключних прав творців і недопущення незаконного використання їхньої творчості з метою збагачення сторонніх осіб».

Спеціальний агент ФБР у Мічигані, Чейворі Гібсон, додав: «Це розслідування підкреслює прихильність ФБР до захисту інтелектуальної власності артистів від незаконної експлуатації. Завдяки співпраці з Mathers Music Studio агенти ФБР змогли швидко застосувати федеральні закони та притягнути Стрейнджа до відповідальності».

Якщо Стрейнджа визнають винним у порушенні авторських прав, йому загрожує до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів. За звинуваченням у міжштатному транспортуванні крадених товарів максимальний термін ув’язнення може сягати 10 років.

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