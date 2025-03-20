Бывшего звукорежиссера Эминема обвиняют в продаже невыпущенных треков рэпера

Экс-сотрудник студии Эминема незаконно продал неопубликованные песни рэпера, что привело к масштабной утечке музыки и расследованию ФБР.

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Бывшего сотрудника известного музыканта Эминема (настоящее имя Маршалл Брюс Метерз III) обвиняют в похищении и продаже невыпущенных треков рэпера. Об этом сообщает Variety.

Федеральные прокуроры предъявили обвинения Джозефу Стрейнджу в нарушении авторских прав и межштатной транспортировке украденных товаров. По информации, он якобы продал треки Маршалла Мэтерса людям, которые в январе выложили в интернет более 25 его песен.

Представитель музыканта, Деннис Денеги, сообщил, что рэпер доволен последними событиями в деле.

«Эминем и его команда выражают благодарность детройтскому отделу ФБР за тщательное расследование, которое привело к предъявлению обвинений против Джо Стрейнджа. Значительный ущерб, нанесенный доверенным сотрудником художественному наследию и творческой целостности Эминема, не может быть недооценен, не говоря уже о колоссальных финансовых потерях, которые понесли многочисленные создатели и сотрудники, заслуживающие защиты своей многолетней работы. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить искусство Эминема и не остановимся ни перед чем», — подчеркнул Денеги.

Согласно жалобе, поданной 19 марта, Стрейндж работал звукорежиссером Эминема с 2007 по 2021 год на студии звукозаписи в городе Ферндейл, штат Мичиган. Он имел доступ к не выпущенной музыке, которая впоследствии попала в интернет. После появления песен в сети несколько сотрудников студии обратились в ФБР, узнав, что музыка стала общедоступной.

ФБР идентифицировало нескольких лиц, которые приобрели не выпущенные треки, среди них — пользователь по имени Doja Rat, который заявил, что заплатил Стрейнджу 50 000 долларов за песни. По его словам, Стрейндж утверждал, что у него есть более 300 треков и рукописные тексты песен. Также среди покупателей были выявлены лица под псевдонимами Kali Kush и ATL, которые совершали групповую покупку музыки Эминема.

Агенты ФБР провели обыск в доме Стрейнджа и изъяли жесткие диски, содержащие копии не выпущенных песен музыканта. Финансовые записи подтвердили, что Стрейндж получал платежи за продажу музыки. Согласно документам, более 25 треков Эминема, записанных в период с 1999 по 2018 год, были незаконно опубликованы в интернете. Менеджер Эминема, Джон Фишер, сообщил ФБР, что Стрейндж не имел разрешения на владение этими файлами.

Исполняющая обязанности федерального прокурора Джули Бек подчеркнула: «Защита интеллектуальной собственности от воров критически важна для сохранения исключительных прав создателей и недопущения незаконного использования их творчества с целью обогащения посторонних лиц».

Специальный агент ФБР в Мичигане, Чейвори Гибсон, добавил: «Это расследование подчеркивает приверженность ФБР защите интеллектуальной собственности артистов от незаконной эксплуатации. Благодаря сотрудничеству с Mathers Music Studio агенты ФБР смогли оперативно применить федеральные законы и привлечь Стрейнджа к ответственности».

Если Стрейнджа признают виновным в нарушении авторских прав, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов. По обвинению в межштатной транспортировке украденных товаров максимальный срок заключения может достигать 10 лет.

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