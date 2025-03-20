В Буче ввели карантин из-за случая бешенства у кота

В связи с выявленным случаем бешенства на территории Бучи вводятся карантинные ограничения на 60 дней.

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В среду, 19 марта, Бучанский городской совет сообщил, что в Буче вводятся карантинные ограничения на 60 дней из-за случая бешенства у животного.

«Заболевание бешенством было зарегистрировано на улице Яблонская. Бездомный кот, который погиб от этой опасной болезни, контактировал с тремя домашними животными.

В связи с этим в городе организован поквартирный обход и проведение бесплатных прививок», — сказано в сообщении.

Отмечается, что владельцы также могут вакцинировать своих животных в частных клиниках, однако должны сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.

Бучанский городской совет добавил, что с целью предотвращения подобных инцидентов просит жителей незамедлительно сообщать о случаях бешенства в Государственную службу ветеринарной медицины.

«Призываем срочно привить домашних животных (собак и кошек) от бешенства», — заявили в горсовете.

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