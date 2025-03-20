В Буче ввели карантин из-за случая бешенства у кота

В среду, 19 марта, Бучанский городской совет сообщил, что в Буче вводятся карантинные ограничения на 60 дней из-за случая бешенства у животного.
«Заболевание бешенством было зарегистрировано на улице Яблонская. Бездомный кот, который погиб от этой опасной болезни, контактировал с тремя домашними животными.
В связи с этим в городе организован поквартирный обход и проведение бесплатных прививок», — сказано в сообщении.
Отмечается, что владельцы также могут вакцинировать своих животных в частных клиниках, однако должны сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.
Бучанский городской совет добавил, что с целью предотвращения подобных инцидентов просит жителей незамедлительно сообщать о случаях бешенства в Государственную службу ветеринарной медицины.
«Призываем срочно привить домашних животных (собак и кошек) от бешенства», — заявили в горсовете.
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