У Бучі ввели карантин через випадок сказу у кота

У зв'язку з виявленим випадком сказу на території Бучі вводяться карантинні обмеження на 60 днів.

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У середу, 19 березня, Бучанська міська рада повідомила, що у Бучі вводяться карантинні обмеження на 60 днів через випадок сказу у тварини.

«Захворювання на сказ було зареєстровано по вулиці Яблунська. Безпритульний кіт, який загинув від цієї небезпечної хвороби, мав контакт з трьома домашніми тваринами.

Відтак, у місті організовано подвірний обхід та проведення безкоштовних щеплень», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що власники можуть також вакцинувати своїх тварин у приватних клініках, однак повинні повідомити про це до державної ветеринарної служби.

Бучанська міська рада додала, що з метою запобігання подібним інцидентам, просить мешканців негайно повідомляти про випадки сказу до Державної служби ветеринарної медицини.

«Закликаємо терміново щепити домашніх тварин (собак та котів) проти сказу», - заявили у міськраді.

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