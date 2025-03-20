Президент Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню — заява Рубіо і Волца

Рубіо та Волц заявили, що найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря на шляху до повного припинення вогню.

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Держсекретар США Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц розкрили деталі розмови президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа 19 березня. Про це йдеться на сайті Держдепу.

Зокрема, лідери погодилися, що Україна та Америка й надалі співпрацюватимуть для досягнення реального завершення війни.

Так, Володимир Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню.

У заяві вказується, що найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню.

«Лідери також погодилися на часткове припинення вогню в енергетичній сфері. Найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення можливості поширення режиму припинення вогню на акваторію Чорного моря як проміжного етапу до повного перемир’я. Вони дійшли згоди, що це може стати першим кроком до повного завершення війни та забезпечення стабільності. Президент Зеленський висловив вдячність за лідерство Президента Трампа в цьому процесі та підтвердив свою готовність підтримати всеосяжне припинення вогню»,

— йдеться у заяві.

Також Трамп підняв питання енергетичної інфраструктури України, зокрема електропостачання та атомних електростанцій.

«Він заявив, що США можуть надати значну допомогу в їхньому управлінні завдяки своєму досвіду в енергетичному секторі. Американська участь в управлінні цими об’єктами розглядалася як один із шляхів захисту української енергетичної системи», — зазначається в заяві.

Президенти також спільно оцінили ситуацію в Курській області та погодилися тісно координувати обмін інформацією між оборонними відомствами двох країн, враховуючи зміну ситуації на полі бою.

Володимир Зеленський порушив питання про додаткові системи протиповітряної оборони для захисту мирного населення, зокрема комплекси Patriot. Трамп запевнив, що докладе зусиль для пошуку доступних варіантів, особливо в європейських країнах.

Лідери погодилися, що всі сторони мають продовжувати зусилля для забезпечення дієвого режиму припинення вогню. Президенти наголосили, що на наступних зустрічах їхні команди мають узгодити всі необхідні аспекти для досягнення тривалого миру та безпеки.

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