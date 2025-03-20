Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Президент Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню — заява Рубіо і Волца

10:55, 20 березня 2025
Рубіо та Волц заявили, що найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря на шляху до повного припинення вогню.
Президент Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню — заява Рубіо і Волца
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держсекретар США Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц розкрили деталі розмови президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа 19 березня. Про це йдеться на сайті Держдепу.

Зокрема, лідери погодилися, що Україна та Америка й надалі співпрацюватимуть для досягнення реального завершення війни.

Так, Володимир Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню.

У заяві вказується, що найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню.

«Лідери також погодилися на часткове припинення вогню в енергетичній сфері. Найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення можливості поширення режиму припинення вогню на акваторію Чорного моря як проміжного етапу до повного перемир’я. Вони дійшли згоди, що це може стати першим кроком до повного завершення війни та забезпечення стабільності. Президент Зеленський висловив вдячність за лідерство Президента Трампа в цьому процесі та підтвердив свою готовність підтримати всеосяжне припинення вогню»,
— йдеться у заяві.

Також Трамп підняв питання енергетичної інфраструктури України, зокрема електропостачання та атомних електростанцій.

«Він заявив, що США можуть надати значну допомогу в їхньому управлінні завдяки своєму досвіду в енергетичному секторі. Американська участь в управлінні цими об’єктами розглядалася як один із шляхів захисту української енергетичної системи», — зазначається в заяві.

Президенти також спільно оцінили ситуацію в Курській області та погодилися тісно координувати обмін інформацією між оборонними відомствами двох країн, враховуючи зміну ситуації на полі бою.

Володимир Зеленський порушив питання про додаткові системи протиповітряної оборони для захисту мирного населення, зокрема комплекси Patriot. Трамп запевнив, що докладе зусиль для пошуку доступних варіантів, особливо в європейських країнах.

Лідери погодилися, що всі сторони мають продовжувати зусилля для забезпечення дієвого режиму припинення вогню. Президенти наголосили, що на наступних зустрічах їхні команди мають узгодити всі необхідні аспекти для досягнення тривалого миру та безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський Рубіо

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Індії провели обшуки в офісах, пов’язаних із фондами, заснованими мільярдером Джорджем Соросом

Обшуки проводилися в приміщеннях деяких отримувачів коштів Фонду відкритого суспільства та Фонду економічного розвитку Сороса, включаючи ті, що пов’язані з міжнародними правозахисними організаціями.

Державна служба фінансового моніторингу отримала повний доступ до Реєстру судових рішень

Служба фінансового моніторингу повідомила, що повний доступ до Реєстру судових рішень потрібен для проведення фінансових розслідувань.

У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Членам ВККС пропонують виплачувати допомогу на оздоровлення під час відпустки — депутати зареєстрували законопроект

Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропонується давати відпустку 30 днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, тобто, 236 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду