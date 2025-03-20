Президент Зеленский подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня — заявление Рубио и Уолтца

Рубио и Уолтц заявили, что в ближайшие дни технические группы встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня к Черному морю на пути к полному прекращению огня.

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Госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц раскрыли детали разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 19 марта. Об этом говорится на сайте Госдепа.

В частности, лидеры согласились, что Украина и Америка продолжат сотрудничество для достижения реального завершения войны.

Так, Владимир Зеленский подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня.

В заявлении указывается, что в ближайшие дни технические группы встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня.

«Лидеры также согласились на частичное прекращение огня в энергетическом секторе. В ближайшие дни технические группы встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения возможности распространения режима прекращения огня на акваторию Черного моря как промежуточного этапа к полному перемирию. Они пришли к согласию, что это может стать первым шагом к полному завершению войны и обеспечению стабильности. Президент Зеленский выразил благодарность за лидерство Президента Трампа в этом процессе и подтвердил свою готовность поддержать всеобъемлющее прекращение огня», — говорится в заявлении.

Также Трамп поднял вопрос энергетической инфраструктуры Украины, в частности электроснабжения и атомных электростанций.

«Он заявил, что США могут оказать значительную помощь в их управлении благодаря своему опыту в энергетическом секторе. Американское участие в управлении этими объектами рассматривалось как один из способов защиты украинской энергетической системы», — отмечается в заявлении.

Президенты также совместно оценили ситуацию в Курской области и договорились тесно координировать обмен информацией между оборонными ведомствами двух стран, учитывая изменения ситуации на поле боя.

Владимир Зеленский поднял вопрос о дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты мирного населения, в частности о комплексах Patriot. Трамп заверил, что приложит усилия для поиска доступных вариантов, особенно в европейских странах.

Лидеры согласились, что все стороны должны продолжать усилия для обеспечения эффективного режима прекращения огня. Президенты подчеркнули, что на последующих встречах их команды должны согласовать все необходимые аспекты для достижения долгосрочного мира и безопасности.

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