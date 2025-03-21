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У Техасі прибиральник опинився за ґратами за те, що заразив колег венеричними захворюваннями через воду в кулері

17:11, 21 березня 2025
Ніхто не здогадувався, що кулер у клініці став джерелом інфекції.
У Техасі прибиральник опинився за ґратами за те, що заразив колег венеричними захворюваннями через воду в кулері
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У Техасі прибиральника ув’язнили за те, що він справляв нужду в кулер з водою в кабінеті лікаря, внаслідок чого працівниці заразилися венеричними захворюваннями. Про це повідомляє Іndependent.

Лучіо Катарино Діас визнали винним у звинуваченні в «агресивному нападі з використанням смертельної зброї» — як не дивно, мова йде про його сечу. Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі, з яких два він уже відбув.

Інцидент стався влітку 2022 року в медичному закладі в районі Іст-Фрівей у Х'юстоні. Згідно з судовими документами, у спільному приміщенні для персоналу був 19-літровий кулер з водою, яким користувалися працівники та інші особи.

30 серпня 2022 року працівниця офісу помітила, що вода з кулера мала дивний смак і запах. З того часу вона почала приносити з собою власну пляшку води. Згодом жінка зауважила, що і її особиста вода теж мала неприємний запах, після чого вона просто викинула пляшку.

Через відсутність камер спостереження вона самостійно придбала мінікамеру і встановила її на свій комп’ютер. Також вона залишила нову пляшку з водою в полі зору камери. Того ж вечора камера зафіксувала підозрілу поведінку прибиральника.

Як згодом стало відомо, чоловік навмисно здійснив неприйнятні та огидні дії з пляшкою, яку залишила працівниця, після чого поставив її на місце. Поведінка Діаса вказувала на те, що він уже робив подібне раніше, і це стало для нього «рутинною практикою».

Після арешту він зізнався, що зробив це навмисно, знаючи, що жінка питиме цю воду. Додав, що у нього «є хвороба».

Пізніше працівниця здала аналізи і дізналася, що інфікувалась вірусом герпесу 1 типу — інфекцією, яку раніше в неї не виявляли. У Діаса виявили той самий вірус, а також хламідіоз.

Після розголосу ще кілька жінок з того самого офісу також повідомили про позитивні результати на інфекції, що передаються статевим шляхом. Проти Діаса подано кілька цивільних позовів.

Прокуратура визнала сечу Діаса «смертельною зброєю», оскільки вірус герпесу може ослабити імунну систему і спричинити серйозну шкоду здоров’ю.

Проте, згідно з судовими документами, Діасу не доведеться ставати на облік як сексуальному злочинцю.

Адвокат підсудного заявив: «Діас розкаюється у своїх діях і не хотів доводити справу до суду, щоб не травмувати постраждалих ще більше. Він узяв на себе відповідальність і прийняв угоду про визнання вини».

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