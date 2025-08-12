Практика судів
У Болгарії обшукали торговців зброєю за запитом НАБУ

16:31, 12 серпня 2025
В Болгарії перевіряють торговців зброєю на запит України.
У Болгарії обшукали торговців зброєю за запитом НАБУ
Поліція Болгарії, джерело фото: BGNE
У Болгарії масштабна операція з обшуками у торговців зброєю, ініційована за запитом Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Болгарії Мирослав Рашков, передає BTA.

За словами Рашкова, обшуки проводяться в кількох регіонах країни під наглядом Національної слідчої служби Болгарії. Операція охоплює адреси в різних містах, де перевіряються особи, пов’язані з торгівлею зброєю. Наразі затримань у рамках цих заходів не проводилося.

До операції залучено численні слідчі Національної слідчої служби, а також співробітники Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Болгарії та Головного управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.

Раніше Верховна прокуратура касаційного рівня Болгарії повідомила, що контролює обшуки та вилучення документів і матеріалів у торговців зброєю. Ці дії здійснюються на запит України, який стосується розслідування корупційних схем, пов’язаних із продажем зброї за завищеними цінами.

