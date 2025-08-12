В Болгарии обыскали торговцев оружием по запросу НАБУ

В Болгарии проверяют торговцев оружием по запросу Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Болгарии масштабная операция с обысками у торговцев оружием, инициированная по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря Министерства внутренних дел Болгарии Мирослав Рашков, передает BTA.

По словам Рашкова, обыски проводятся в нескольких регионах страны под надзором Национальной следственной службы Болгарии. Операция охватывает адреса в разных городах, где проверяются лица, связанные с торговлей оружием. Пока задержаний в рамках этих мероприятий не было.

К операции привлечены многочисленные следователи Национальной следственной службы, а также сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Болгарии и Главного управления жандармерии, специальных операций и противодействия терроризму.

Ранее Верховная прокуратура кассационного уровня Болгарии сообщила, что контролирует обыски и изъятие документов и материалов у торговцев оружием. Эти действия осуществляются по запросу Украины, который касается расследования коррупционных схем, связанных с продажей оружия по завышенным ценам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.