Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

В Болгарии обыскали торговцев оружием по запросу НАБУ

16:31, 12 августа 2025
В Болгарии проверяют торговцев оружием по запросу Украины.
В Болгарии обыскали торговцев оружием по запросу НАБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Болгарии масштабная операция с обысками у торговцев оружием, инициированная по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря Министерства внутренних дел Болгарии Мирослав Рашков, передает BTA.

По словам Рашкова, обыски проводятся в нескольких регионах страны под надзором Национальной следственной службы Болгарии. Операция охватывает адреса в разных городах, где проверяются лица, связанные с торговлей оружием. Пока задержаний в рамках этих мероприятий не было.

К операции привлечены многочисленные следователи Национальной следственной службы, а также сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Болгарии и Главного управления жандармерии, специальных операций и противодействия терроризму.

Ранее Верховная прокуратура кассационного уровня Болгарии сообщила, что контролирует обыски и изъятие документов и материалов у торговцев оружием. Эти действия осуществляются по запросу Украины, который касается расследования коррупционных схем, связанных с продажей оружия по завышенным ценам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие обыск Болгария

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва