Викинув серветку — заплати 1000 євро: Італія вводить штрафи на сміття

17:01, 14 серпня 2025
Італія запроваджує жорсткі штрафи за викидання сміття з транспортних засобів.
Фото: Depositphotos
В Італії набувають чинності нові правила, які передбачають суворі покарання за викидання сміття з автомобілів. Як повідомляє агентство yahoo, штрафи стосуватимуться як місцевих жителів, так і туристів, і можуть сягати 18 тисяч євро за викинутий на дорогу пакет зі сміттям.

Нововведення стосуються всіх транспортних засобів, незалежно від того, рухаються вони чи стоять на місці. За дрібні предмети, такі як недопалки, серветки чи пластикові пляшки, правопорушникам загрожує штраф до 1188 євро. Якщо ж сміття викинуто в заповідниках чи інших природоохоронних зонах, порушники можуть не лише сплатити штраф, але й позбутися водійських прав або навіть отримати тюремне ув’язнення.

Особливістю нових правил є те, що для притягнення до відповідальності більше не потрібно ловити порушників на місці. Достатньо, щоб факт правопорушення зафіксували камери відеоспостереження, яких в Італії встановлено чимало.

Проблема засмічення вулиць, особливо в туристичних регіонах, залишається гострою. У містах, сільських місцевостях та на автомагістралях нерідко можна побачити сміття, кинуте просто на узбіччя, що в окремих випадках перетворює популярні локації на звалища. Нові заходи спрямовані на боротьбу з цією проблемою та підвищення культури поводження з відходами.

штраф Італія

