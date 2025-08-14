Практика судов
Выбросил салфетку — заплати 1000 евро: Италия вводит штрафы за мусор

17:01, 14 августа 2025
Италия вводит жёсткие штрафы за выбрасывание мусора из транспортных средств.
Фото: Depositphotos
В Италии вступают в силу новые правила, которые предусматривают суровые наказания за выбрасывание мусора из автомобилей. Как сообщает агентство yahoo, штрафы будут касаться как местных жителей, так и туристов, и могут достигать 18 тысяч евро за выброшенный на дорогу пакет с мусором.

Нововведения касаются всех транспортных средств, независимо от того, движутся они или стоят на месте. За мелкие предметы, такие как окурки, салфетки или пластиковые бутылки, нарушителям грозит штраф до 1188 евро. Если же мусор выброшен в заповедниках или других природоохранных зонах, нарушители могут не только заплатить штраф, но и лишиться водительских прав или даже получить тюремное заключение.

Особенностью новых правил является то, что для привлечения к ответственности больше не нужно ловить нарушителей на месте. Достаточно, чтобы факт правонарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения, которых в Италии установлено немало.

Проблема засорения улиц, особенно в туристических регионах, остаётся острой. В городах, сельской местности и на автомагистралях нередко можно увидеть мусор, брошенный прямо на обочину, что в отдельных случаях превращает популярные локации в свалки. Новые меры направлены на борьбу с этой проблемой и повышение культуры обращения с отходами.

штраф / штрафы Италия

