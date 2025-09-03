Літак із президентом Литви не міг приземлитися через підозру на дрон у повітряному просторі

Посадка відбулася після вжиття заходів безпеки, – речник Науседи.

Літак Spartan із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту тимчасово не міг здійснити посадку у Вільнюському аеропорту через повідомлення про можливу присутність невідомого безпілотника в повітряному просторі. Про це заявив речник президента Томас Бержинскас в інтерв’ю LRT, повідомляє «Європейська правда».

За даними сервісу Flightradar24, літак із Науседою вилетів із Гельсінкі о 19:10 за місцевим часом, після чого почав кружляти над Вільнюсом і успішно приземлився о 21:17.

«Під час наближення до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку», – пояснив Бержинскас.

Компанія Oro navigacija, яка відповідає за управління повітряним рухом, уточнила, що інформація про дрон у районі Лепкальніс надійшла від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uosta. «Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків», – зазначили в компанії.

