Практика судів
  1. У світі

Літак із президентом Литви не міг приземлитися через підозру на дрон у повітряному просторі

14:08, 3 вересня 2025
Посадка відбулася після вжиття заходів безпеки, – речник Науседи.
Літак із президентом Литви не міг приземлитися через підозру на дрон у повітряному просторі
Фото: LRT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Літак Spartan із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту тимчасово не міг здійснити посадку у Вільнюському аеропорту через повідомлення про можливу присутність невідомого безпілотника в повітряному просторі. Про це заявив речник президента Томас Бержинскас в інтерв’ю LRT, повідомляє «Європейська правда».

За даними сервісу Flightradar24, літак із Науседою вилетів із Гельсінкі о 19:10 за місцевим часом, після чого почав кружляти над Вільнюсом і успішно приземлився о 21:17.

«Під час наближення до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку», – пояснив Бержинскас.

Компанія Oro navigacija, яка відповідає за управління повітряним рухом, уточнила, що інформація про дрон у районі Лепкальніс надійшла від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uosta. «Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків», – зазначили в компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Литва дрон авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

ГУР включили до суб’єктів державної авіації — Рада прийняла закон

Народні депутати проголосували в цілому законопроект Федора Веніславського.

Державній спеціальній службі транспорту доручать будівництво фортифікацій – депутати прийняли законопроект за основу

Державна спеціальна служба транспорту буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі фортифікаційних, а також об’єктів нерухомості у сфері управління Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва