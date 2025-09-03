Самолет с президентом Литвы не мог приземлиться из-за подозрения на дрон в воздушном пространстве

Посадка состоялась после принятия мер безопасности, – пресс-секретарь Науседы.

Самолет Spartan с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту временно не мог совершить посадку в Вильнюсском аэропорту из-за сообщения о возможном присутствии неизвестного беспилотника в воздушном пространстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Томас Бержинскас в интервью LRT, сообщает «Европейская правда».

По данным сервиса Flightradar24, самолет с Науседой вылетел из Хельсинки в 19:10 по местному времени, после чего начал кружить над Вильнюсом и успешно приземлился в 21:17.

«При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока опасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку», — пояснил Бержинскас.

Компания Oro navigacija, которая отвечает за управление воздушным движением, уточнила, что информация о дроне в районе Лепканалис поступила от Службы авиационной безопасности Lietuvos oro uosta. «Затем были активированы процедуры безопасности: полеты были ненадолго приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось. Мы совместно с другими службами выясняем, какой именно дрон нарушил движение самолетов», – отметили в компании.

