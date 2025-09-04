Зеленський проводить відеоконференцію з Трампом та європейськими лідерами — Le Monde

Розпочався відеодзвінок Трампа із Зеленським та європейськими лідерами.

Розпочалася відеоконференція Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів. Про це повідомляє Le Monde.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом у Парижі.

Відомо, що обидва політики прибули до столиці Франції для участі в засіданні «Коаліції охочих». Напередодні саміту Віткофф уже провів кілька раундів переговорів із українською делегацією. За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, у Парижі він разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим зустрівся зі спецпосланцем США, а також із радниками лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

