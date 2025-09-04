Практика судів
Завершилася зустріч Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом

15:16, 4 вересня 2025
У Парижі відбулася зустріч Зеленського та спецпредставника Трампа Стівa Віткоффа.
Фото: REUTERS
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Парижі. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Як раніше повідомлялося, обидва політики прибули до столиці Франції для участі в засіданні «Коаліції охочих». Напередодні саміту Віткофф уже провів кілька раундів переговорів із українською делегацією. За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, у Парижі він разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим зустрівся зі спецпосланцем США, а також із радниками лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

