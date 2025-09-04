Завершилася зустріч Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом

У Парижі відбулася зустріч Зеленського та спецпредставника Трампа Стівa Віткоффа.

Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Парижі. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Як раніше повідомлялося, обидва політики прибули до столиці Франції для участі в засіданні «Коаліції охочих». Напередодні саміту Віткофф уже провів кілька раундів переговорів із українською делегацією. За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, у Парижі він разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим зустрівся зі спецпосланцем США, а також із радниками лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

