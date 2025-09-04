Завершилась встреча Владимира Зеленского со Стивом Виткоффом

В Париже состоялась встреча Зеленского и спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Как ранее сообщалось, оба политика прибыли в столицу Франции для участия в заседании «Коалиции желающих». Накануне саммита Виткофф уже провел несколько раундов переговоров с украинской делегацией. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в Париже он вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым встретился со спецпосланцем США, а также с советниками лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии.

