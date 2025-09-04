Зеленский проводит видеоконференцию с Трампом и европейскими лидерами — Le Monde

Начался видеозвонок Трампа с Зеленским и европейскими лидерами.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Началась видеоконференция Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. Об этом сообщает Le Monde.

Как сообщалось, Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Париже.

Известно, что оба политика прибыли в столицу Франции для участия в заседании «Коалиции желающих». Накануне саммита Уиткофф уже провел несколько раундов переговоров с украинской делегацией. По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, в Париже он вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым встретился со спецпосланником США, а также с советниками лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.