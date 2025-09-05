Практика судів
Марк Цукерберг подав до суду на іншого Марка Цукерберга — сторінки чоловіка блокували за нібито несправжнє ім'я

16:58, 5 вересня 2025
Юрист Марк Цукерберг заявив, що Facebook п’ять разів блокував його акаунт через збіг імен із засновником соцмережі.
У США юрист на ім’я Марк Цукерберг, який уже 38 років займається справами про банкрутство, подав позов проти компанії Meta. Він стверджує, що Facebook неодноразово блокував його акаунт, помилково звинувачуючи у «наслідуванні знаменитості» — співзасновника соцмережі Марка Цукерберга. Про це повідомляє ВВС.

За словами юриста, його профіль відключали п’ять разів за останні вісім років, що призвело до втрати клієнтів і тисяч доларів доходу.

Зокрема, у позові зазначається, що чоловік витратив $11 тисяч на рекламу у Facebook, яку також видалили разом із блокуванням.

«Це все одно, що заплатити за білборд уздовж траси, а потім на нього накинули величезну ковдру, і ти не отримуєш користі від того, за що заплатив», — пояснив юрист.

Щоб довести справжність свого профілю, він подавав фото з документами, кредитні картки та власні світлини, проте акаунт у травні все ж заблокували знову. Відновили його лише після подачі позову.

Meta у своїй заяві підтвердила, що профіль Марка Цукерберга було відключено «помилково», і пообіцяла зробити все можливе, аби запобігти таким інцидентам у майбутньому.

Адвокат навіть створив сайт, на якому збирає історії плутанини через своє ім’я. Серед них — випадок, коли його випадково позивав у суді штат Вашингтон за зловживання.

