Марк Цукерберг подал в суд на другого Марка Цукерберга — страницы мужчины блокировали за якобы ненастоящее имя

16:58, 5 сентября 2025
Юрист Марк Цукерберг заявил, что Facebook пять раз блокировал его аккаунт из-за совпадения имен с основателем соцсети.
В США юрист по имени Марк Цукерберг, который уже 38 лет занимается делами о банкротстве, подал иск против компании Meta. Он утверждает, что Facebook неоднократно блокировал его аккаунт, ошибочно обвиняя в «подражании знаменитости» — сооснователю соцсети Марку Цукербергу. Об этом сообщает ВВС.

По словам юриста, его профиль отключали пять раз за последние восемь лет, что привело к потере клиентов и тысяч долларов дохода.

В частности, в иске отмечается, что мужчина потратил $11 тысяч на рекламу в Facebook, которую также удалили вместе с блокировкой.

«Это всё равно, что заплатить за билборд вдоль трассы, а потом на него накинули огромное одеяло, и ты не получаешь пользы от того, за что заплатил», — объяснил юрист.

Чтобы доказать подлинность своего профиля, он подавал фото с документами, кредитные карты и собственные снимки, однако аккаунт в мае всё же заблокировали снова. Восстановили его лишь после подачи иска.

Meta в своём заявлении подтвердила, что профиль Марка Цукерберга был отключён «по ошибке», и пообещала сделать всё возможное, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем.

Адвокат даже создал сайт, на котором собирает истории путаницы из-за своего имени. Среди них — случай, когда его по ошибке подал в суд штат Вашингтон за злоупотребления.

