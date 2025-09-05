Марк Цукерберг подал в суд на другого Марка Цукерберга — страницы мужчины блокировали за якобы ненастоящее имя

Юрист Марк Цукерберг заявил, что Facebook пять раз блокировал его аккаунт из-за совпадения имен с основателем соцсети.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США юрист по имени Марк Цукерберг, который уже 38 лет занимается делами о банкротстве, подал иск против компании Meta. Он утверждает, что Facebook неоднократно блокировал его аккаунт, ошибочно обвиняя в «подражании знаменитости» — сооснователю соцсети Марку Цукербергу. Об этом сообщает ВВС.

По словам юриста, его профиль отключали пять раз за последние восемь лет, что привело к потере клиентов и тысяч долларов дохода.

В частности, в иске отмечается, что мужчина потратил $11 тысяч на рекламу в Facebook, которую также удалили вместе с блокировкой.

«Это всё равно, что заплатить за билборд вдоль трассы, а потом на него накинули огромное одеяло, и ты не получаешь пользы от того, за что заплатил», — объяснил юрист.

Чтобы доказать подлинность своего профиля, он подавал фото с документами, кредитные карты и собственные снимки, однако аккаунт в мае всё же заблокировали снова. Восстановили его лишь после подачи иска.

Meta в своём заявлении подтвердила, что профиль Марка Цукерберга был отключён «по ошибке», и пообещала сделать всё возможное, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем.

Адвокат даже создал сайт, на котором собирает истории путаницы из-за своего имени. Среди них — случай, когда его по ошибке подал в суд штат Вашингтон за злоупотребления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.