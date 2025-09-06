Молодший син Алена Делона вимагає суд анулювати останній заповіт батька

Алена-Фаб'єна Делона обурило, що його сестра Анушка отримала більшу частину статку.

У Франції молодший син легендарного актора Алена Делона, Ален-Фаб’єн Делон, подав до суду позов із вимогою скасувати батьківський заповіт. Про це повідомляє RTL.

Адвокат Алена-Фаб’єнa Делона у позові зазначає, що актор, складаючи фінальний заповіт, не мав «достатньої ясності розуму», тобто не міг чітко мислити. У серпні 2019 року Делон-старший переніс інсульт, а в січні 2024-го суд обмежив його у дієздатності та заборонив розпоряджатися нерухомістю. Слухання у справі щодо заповіту призначене на 9 березня 2026 року.

Згідно з останнім заповітом Делона, 50% його майна переходить доньці Анушці, а решта половини ділиться порівну між синами — по 25%. Загальна сума спадщини оцінюється приблизно у 50 млн євро до сплати податків. Анушка також отримує виключні права на творчу спадщину Делона та дарчу на компанію Alain Delon International Distribution (Adid), яка володіє правами на бренд Алена Делона та його зображення. Саме цей факт найбільше обурив Алена-Фаб’єна. Варто зазначити, що Анушка проживала з батьком упродовж останніх років його життя.

Французький актор Ален Делон помер у серпні минулого року у віці 88 років. Причину смерті не було озвучено, однак незадовго до цього митець говорив про намір здійснити евтаназію.

