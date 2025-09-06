Младший сын Алена Делона требует суд аннулировать последнее завещание отца

Алена-Фабьена Делона возмутило, что его сестра Анушка получила большую часть состояния.

Во Франции младший сын легендарного актёра Алена Делона, Ален-Фабьен Делон, подал в суд иск с требованием отменить отцовское завещание. Об этом сообщает RTL.

Адвокат Алена-Фабьена Делона в иске отмечает, что актёр, составляя финальное завещание, не имел «достаточной ясности разума», то есть не мог чётко мыслить. В августе 2019 года Делон-старший перенёс инсульт, а в январе 2024-го суд ограничил его в дееспособности и запретил распоряжаться недвижимостью. Слушание по делу о завещании назначено на 9 марта 2026 года.

Согласно последнему завещанию Делона, 50% его имущества переходит дочери Анушке, а оставшаяся половина делится поровну между сыновьями — по 25%. Общая сумма наследства оценивается примерно в 50 млн евро до уплаты налогов. Анушка также получает исключительные права на творческое наследие Делона и дарственную на компанию Alain Delon International Distribution (Adid), которая владеет правами на бренд Алена Делона и его изображения. Именно этот факт больше всего возмутил Алена-Фабьена. Стоит отметить, что Анушка проживала с отцом в последние годы его жизни.

Французский актёр Ален Делон умер в августе прошлого года в возрасте 88 лет. Причина смерти не была озвучена, однако незадолго до этого артист говорил о намерении совершить эвтаназию.

