Канада оштрафувала соцмережу X Ілона Маска на 100 тисяч канадських доларів

Канадський суд оштрафував соцмережу X за відмову видалити інтимне зображення.

Цивільний арбітражний суд канадської провінції Британська Колумбія наклав штраф на соціальну мережу X, що належить Ілону Маску, за невиконання наказу про видалення інтимного зображення, опублікованого без згоди особи. Про це повідомляє Reuters.

У березні 2025 року суд встановив, що публікація інтимного зображення жінки порушує Закон Британської Колумбії про захист інтимних зображень. Заступник голови суду Ерік Регер наказав X, а також іншим платформам, видалити це зображення. Однак X не виконала цей наказ, що призвело до накладення штрафу.

Замість повного видалення зображення, яке неодноразово публікував один із користувачів, соціальна мережа обмежила його географічний доступ, дозволивши користувачам за межами Канади переглядати та поширювати контент. «Питання про дотримання X є дуже простим. Я наказав інтернет-посередникам, включаючи X, видалити інтимне зображення. X отримала наказ, але не видалила інтимне зображення. Натомість вона зробила щось менше. X не виконала захисний наказ», – заявив Ерік Регер.

X намагалася оскаржити наказ, стверджуючи, що суд Британської Колумбії не має повноважень вимагати обмеження чи видалення контенту за межами провінції. Суд відхилив цей аргумент, зазначивши, що позиція компанії ставить під сумнів відповідність закону Британської Колумбії конституційним повноваженням провінції.

У результаті трибунал наклав на X максимальний штраф, передбачений законом, у розмірі 100 000 канадських доларів (приблизно 72 307 доларів США). Крім того, суд запропонував постраждалій стороні вимагати додаткових штрафів у розмірі до 5000 канадських доларів на день, якщо X продовжить ігнорувати березневий наказ.

