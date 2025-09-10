Практика судов
Канада оштрафовала соцсеть X Илона Маска на 100 тысяч канадских долларов

10:50, 10 сентября 2025
Канадский суд оштрафовал соцсеть X за отказ удалить интимное изображение.
Гражданский арбитражный суд канадской провинции Британская Колумбия наложил штраф на социальную сеть X, принадлежащую Илону Маску, за невыполнение приказа об удалении интимного изображения, опубликованного без согласия лица. Об этом сообщает Reuters.

В марте 2025 года суд установил, что публикация интимного изображения женщины нарушает Закон Британской Колумбии о защите интимных изображений. Заместитель председателя суда Эрик Регер приказал X, а также другим платформам, удалить это изображение. Однако X не выполнила этот приказ, что привело к наложению штрафа.

Вместо полного удаления изображения, которое неоднократно публиковал один из пользователей, социальная сеть ограничила его географический доступ, позволив пользователям за пределами Канады просматривать и распространять контент. «Вопрос о соблюдении X очень прост. Я приказал интернет-посредникам, включая X, удалить интимное изображение. X получила приказ, но не удалила интимное изображение. Вместо этого она сделала что-то меньшее. X не выполнила защитный приказ», — заявил Эрик Регер.

X пыталась обжаловать приказ, утверждая, что суд Британской Колумбии не имеет полномочий требовать ограничения или удаления контента за пределами провинции. Суд отклонил этот аргумент, отметив, что позиция компании ставит под сомнение соответствие закона Британской Колумбии конституционным полномочиям провинции.

В результате трибунал наложил на X максимальный штраф, предусмотренный законом, в размере 100 000 канадских долларов (примерно 72 307 долларов США). Кроме того, суд предложил пострадавшей стороне требовать дополнительных штрафов в размере до 5000 канадских долларов в день, если X продолжит игнорировать мартовский приказ.

