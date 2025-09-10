Meta та TikTok успішно оскаржили технологічні збори ЄС, змусивши регуляторів переглянути їх

Суд ЄС визнав несправедливими збори для технологічних гігантів.

Генеральний суд у Люксембурзі задовільнив позов компаній Meta та TikTok проти Єврокомісії, яка стягувала з них наглядовий збір у розмірі 0,05% річного обороту за дотримання Закону про цифрові послуги (DSA). Суд визнав методику розрахунку збору несправедливою та зобов’язав європейських регуляторів переглянути її протягом року. Про це повідомляє Reuters.

Суть справи

Meta та TikTok подали позов до Генерального суду Люксембургу, оскаржуючи наглядовий збір, який стягувався з них Єврокомісією для покриття витрат на адміністрування Закону про цифрові послуги (DSA). Збір становив 0,05% річного обороту компаній і розраховувався на основі середньої кількості активних користувачів на місяць та їхніх фінансових результатів за попередній рік. Компанії стверджували, що методика розрахунку є несправедливою, оскільки призводить до непропорційних нарахувань. Справа стосувалася не лише Meta та TikTok, а й інших технологічних компаній, таких як Google, Amazon, Booking, Microsoft і X Corp, які також сплачують подібні збори.

Позиції сторін

Meta та TikTok у суді наполягали, що методика розрахунку наглядового збору, застосована Єврокомісією, є недосконалою та несправедливою. Вони вказували, що формула, яка враховує кількість активних користувачів і фінансовий оборот, призводить до непропорційних фінансових зобов’язань для великих технологічних компаній. Компанії вимагали перегляду методології та скасування стягнень, аргументуючи, що чинний підхід не відповідає принципам справедливості.

Єврокомісія, зі свого боку, захищала свою методику, стверджуючи, що вона є обґрунтованою та прозорою. Регулятор наголошував, що принцип нарахування збору базується на об’єктивних даних про діяльність компаній, а розмір платежів є пропорційним до їхнього впливу на цифровий ринок. Єврокомісія заперечувала наявність проблем у своїй системі та відстоювала правомірність стягнення зборів.

Що вирішив суд

Генеральний суд Люксембургу підтримав позицію Meta та TikTok, визнавши методику розрахунку наглядового збору недосконалою. Суддя постановив, що європейські регулятори мають протягом року переглянути методологію на основі іншого правового акта, щоб усунути виявлені недоліки. Водночас суд не скасував сплачені за 2023 рік внески, зазначивши, що питання їх повернення вирішуватиметься після розробки нової методології. Рішення суду може вплинути на підхід до стягнення зборів з інших технологічних компаній, які також підпадають під дію Закону про цифрові послуги.

Додаткові деталі

Закон про цифрові послуги (DSA) зобов’язує великі технологічні компанії, такі як Meta, TikTok, Google, Amazon, Booking, Microsoft і X Corp, сплачувати наглядовий збір для покриття витрат на регулювання їхньої діяльності в Європейському Союзі. Цей збір спрямований на забезпечення дотримання правил щодо безпеки, прозорості та відповідальності платформ. Судовий розгляд справи Meta та TikTok підкреслив необхідність вдосконалення механізмів фінансового регулювання технологічного сектору в ЄС.

