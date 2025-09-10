Практика судов
  1. В мире

Meta и TikTok успешно оспорили технологические сборы ЕС, заставив регуляторов пересмотреть их

21:55, 10 сентября 2025
Суд ЕС признал несправедливыми сборы для технологических гигантов.
Meta и TikTok успешно оспорили технологические сборы ЕС, заставив регуляторов пересмотреть их
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный суд в Люксембурге удовлетворил иск компаний Meta и TikTok против Еврокомиссии, которая взимала с них надзорный сбор в размере 0,05% годового оборота за соблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). Суд признал методику расчета сбора несправедливой и обязал европейских регуляторов пересмотреть ее в течение года. Об этом сообщает Reuters.

Суть дела

Meta и TikTok подали иск в Генеральный суд Люксембурга, оспаривая надзорный сбор, который взимался с них Еврокомиссией для покрытия расходов на администрирование Закона о цифровых услугах (DSA). Сбор составлял 0,05% годового оборота компаний и рассчитывался на основе среднего количества активных пользователей в месяц и их финансовых результатов за предыдущий год. Компании утверждали, что методика расчета является несправедливой, поскольку приводит к непропорциональным начислениям. Дело касалось не только Meta и TikTok, но и других технологических компаний, таких как Google, Amazon, Booking, Microsoft и X Corp, которые также платят подобные сборы.

Позиции сторон

Meta и TikTok в суде настаивали, что методика расчета надзорного сбора, примененная Еврокомиссией, является несовершенной и несправедливой. Они указывали, что формула, учитывающая количество активных пользователей и финансовый оборот, приводит к непропорциональным финансовым обязательствам для крупных технологических компаний. Компании требовали пересмотра методологии и отмены взысканий, аргументируя это тем, что действующий подход не соответствует принципам справедливости.

Еврокомиссия, со своей стороны, защищала свою методику, утверждая, что она является обоснованной и прозрачной. Регулятор подчеркивал, что принцип начисления сбора основан на объективных данных о деятельности компаний, а размер платежей пропорционален их влиянию на цифровой рынок. Еврокомиссия отрицала наличие проблем в своей системе и отстаивала правомерность взимания сборов.

Что решил суд

Генеральный суд Люксембурга поддержал позицию Meta и TikTok, признав методику расчета надзорного сбора несовершенной. Судья постановил, что европейские регуляторы должны в течение года пересмотреть методологию на основе другого правового акта, чтобы устранить выявленные недостатки. В то же время суд не отменил уплаченные за 2023 год взносы, отметив, что вопрос их возврата будет решаться после разработки новой методологии. Решение суда может повлиять на подход к взиманию сборов с других технологических компаний, которые также подпадают под действие Закона о цифровых услугах.

Дополнительные детали

Закон о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные технологические компании, такие как Meta, TikTok, Google, Amazon, Booking, Microsoft и X Corp, платить надзорный сбор для покрытия расходов на регулирование их деятельности в Европейском Союзе. Этот сбор направлен на обеспечение соблюдения правил безопасности, прозрачности и ответственности платформ. Судебное разбирательство по делу Meta и TikTok подчеркнуло необходимость совершенствования механизмов финансового регулирования технологического сектора в ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ЕС TikTok Meta

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду