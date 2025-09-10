Meta и TikTok успешно оспорили технологические сборы ЕС, заставив регуляторов пересмотреть их

Суд ЕС признал несправедливыми сборы для технологических гигантов.

Генеральный суд в Люксембурге удовлетворил иск компаний Meta и TikTok против Еврокомиссии, которая взимала с них надзорный сбор в размере 0,05% годового оборота за соблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). Суд признал методику расчета сбора несправедливой и обязал европейских регуляторов пересмотреть ее в течение года. Об этом сообщает Reuters.

Суть дела

Meta и TikTok подали иск в Генеральный суд Люксембурга, оспаривая надзорный сбор, который взимался с них Еврокомиссией для покрытия расходов на администрирование Закона о цифровых услугах (DSA). Сбор составлял 0,05% годового оборота компаний и рассчитывался на основе среднего количества активных пользователей в месяц и их финансовых результатов за предыдущий год. Компании утверждали, что методика расчета является несправедливой, поскольку приводит к непропорциональным начислениям. Дело касалось не только Meta и TikTok, но и других технологических компаний, таких как Google, Amazon, Booking, Microsoft и X Corp, которые также платят подобные сборы.

Позиции сторон

Meta и TikTok в суде настаивали, что методика расчета надзорного сбора, примененная Еврокомиссией, является несовершенной и несправедливой. Они указывали, что формула, учитывающая количество активных пользователей и финансовый оборот, приводит к непропорциональным финансовым обязательствам для крупных технологических компаний. Компании требовали пересмотра методологии и отмены взысканий, аргументируя это тем, что действующий подход не соответствует принципам справедливости.

Еврокомиссия, со своей стороны, защищала свою методику, утверждая, что она является обоснованной и прозрачной. Регулятор подчеркивал, что принцип начисления сбора основан на объективных данных о деятельности компаний, а размер платежей пропорционален их влиянию на цифровой рынок. Еврокомиссия отрицала наличие проблем в своей системе и отстаивала правомерность взимания сборов.

Что решил суд

Генеральный суд Люксембурга поддержал позицию Meta и TikTok, признав методику расчета надзорного сбора несовершенной. Судья постановил, что европейские регуляторы должны в течение года пересмотреть методологию на основе другого правового акта, чтобы устранить выявленные недостатки. В то же время суд не отменил уплаченные за 2023 год взносы, отметив, что вопрос их возврата будет решаться после разработки новой методологии. Решение суда может повлиять на подход к взиманию сборов с других технологических компаний, которые также подпадают под действие Закона о цифровых услугах.

Дополнительные детали

Закон о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные технологические компании, такие как Meta, TikTok, Google, Amazon, Booking, Microsoft и X Corp, платить надзорный сбор для покрытия расходов на регулирование их деятельности в Европейском Союзе. Этот сбор направлен на обеспечение соблюдения правил безопасности, прозрачности и ответственности платформ. Судебное разбирательство по делу Meta и TikTok подчеркнуло необходимость совершенствования механизмов финансового регулирования технологического сектора в ЕС.

