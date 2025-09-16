У будинок в Польщі під час атаки російських дронів влучила ракета з F-16, а не безпілотник — Rzeczpospolita

Як відомо, у селі Вирики-Воля на сході Польщі дрон влучив у будинок пенсіонера саме тоді, коли він дивився новини про російські безпілотники, що залетіли в польський повітряний простір. Про це повідомляло агентство Reuters.
За даними видання «Rzeczpospolita»,на будинок впав не безпілотник, а ракета, яка випущена з польського винищувача F-16, який намагалася збити безпілотник.
«На даний момент об'єкт не ідентифікований ні як безпілотник, ні як його фрагменти», - цитує видання Люблінську прокуратуру.
«На даний момент я не можу точно сказати, що впало на будинок у Вириках. Ведеться розслідування, і ми чекаємо на висновки експертів», — сказала прокурор Агнешка Кемпка, прес-секретар окружної прокуратури в Любліні.
Висновок дасть спеціальний експерт, спеціаліст із військової зброї.
«Це була ракета класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту виникли неполадки в системі наведення, і вона не спрацювала. На щастя, вона не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні пристрої підривника», — зазначає одне з джерел Rzeczpospolita. «Був російський авіаудар, і польська сторона оборонялася», —додав він.
Видання додає, що на будинок впала ракета завдовжки близько трьох метрів, а її вага становила понад 150 кг.
Що відомо про російську атаку
У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.
Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.
У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.
