У будинок в Польщі під час атаки російських дронів влучила ракета з F-16, а не безпілотник — Rzeczpospolita

15:36, 16 вересня 2025
У ракети AIM-120 AMRAAM з F-16 могла вийти з ладу система наведення.
У будинок в Польщі під час атаки російських дронів влучила ракета з F-16, а не безпілотник — Rzeczpospolita
Фото: AFP
Як відомо, у селі Вирики-Воля на сході Польщі дрон влучив у будинок пенсіонера саме тоді, коли він дивився новини про російські безпілотники, що залетіли в польський повітряний простір. Про це повідомляло агентство Reuters.

За даними видання «Rzeczpospolita»,на будинок впав не безпілотник, а ракета, яка випущена з польського винищувача F-16, який намагалася збити безпілотник.

«На даний момент об'єкт не ідентифікований ні як безпілотник, ні як його фрагменти», - цитує видання Люблінську прокуратуру.

«На даний момент я не можу точно сказати, що впало на будинок у Вириках. Ведеться розслідування, і ми чекаємо на висновки експертів», — сказала прокурор Агнешка Кемпка, прес-секретар окружної прокуратури в Любліні.

Висновок дасть спеціальний експерт, спеціаліст із військової зброї.

«Це була ракета класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту виникли неполадки в системі наведення, і вона не спрацювала. На щастя, вона не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні пристрої підривника», — зазначає одне з джерел Rzeczpospolita. «Був російський авіаудар, і польська сторона оборонялася», —додав він.

Видання додає, що на будинок впала ракета завдовжки близько трьох метрів, а її вага становила понад 150 кг.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

