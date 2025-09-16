В дом в Польше во время атаки российских дронов попала ракета с F-16, а не беспилотник — Rzeczpospolita

Как известно, в селе Вирыки-Воля на востоке Польши дрон попал в дом пенсионера именно тогда, когда он смотрел новости о российских беспилотниках, залетевших в польское воздушное пространство. Об этом сообщало агентство Reuters.

По данным издания Rzeczpospolita, на дом упал не беспилотник, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить дрон.

«На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты», — цитирует издание Люблинскую прокуратуру.

«На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках. Ведется расследование, и мы ждем заключения экспертов», — сказала прокурор Агнешка Кемпка, пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине.

Вывод даст специальный эксперт, специалист по военному вооружению.

«Это была ракета класса «воздух–воздух» AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя», — отмечает один из источников Rzeczpospolita. «Был российский авиаудар, и польская сторона оборонялась», — добавил он.

Издание также сообщает, что на дом упала ракета длиной около трех метров, весом более 150 кг.

Что известно о российской атаке

В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.

Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.