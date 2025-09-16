Практика судов
  1. В мире

В дом в Польше во время атаки российских дронов попала ракета с F-16, а не беспилотник — Rzeczpospolita

15:36, 16 сентября 2025
У ракеты AIM-120 AMRAAM с F-16 могла выйти из строя система наведения.
В дом в Польше во время атаки российских дронов попала ракета с F-16, а не беспилотник — Rzeczpospolita
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в селе Вирыки-Воля на востоке Польши дрон попал в дом пенсионера именно тогда, когда он смотрел новости о российских беспилотниках, залетевших в польское воздушное пространство. Об этом сообщало агентство Reuters.

По данным издания Rzeczpospolita, на дом упал не беспилотник, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить дрон.

«На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты», — цитирует издание Люблинскую прокуратуру.

«На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках. Ведется расследование, и мы ждем заключения экспертов», — сказала прокурор Агнешка Кемпка, пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине.

Вывод даст специальный эксперт, специалист по военному вооружению.

«Это была ракета класса «воздух–воздух» AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя», — отмечает один из источников Rzeczpospolita. «Был российский авиаудар, и польская сторона оборонялась», — добавил он.

Издание также сообщает, что на дом упала ракета длиной около трех метров, весом более 150 кг.

Что известно о российской атаке

В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.

Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша россия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмане

Парламент начал рассмотрение поправок к законопроекту о Военном омбудсмане.

Судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США

Виктор Пророк считает, что председатель Верховного Суда и председатель Кассационного гражданского суда ВС относятся к нему предвзято.

Верховная Рада приняла президентский закон о создании новых спецсудов – СОАС и СААС

Парламент принял в целом закон, инициированный Владимиром Зеленским, о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції