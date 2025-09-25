Адвокатів, звинувачених у зловживанні ШІ у справі ФИФА, оштрафували на понад 24000 доларів

Адвокати захисту у справі ФИФА вимагали майже 60 000 доларів компенсації витрат, але суддя відхилив цю суму.

Федеральний суддя в Пуерто-Рико наклав санкції на двох адвокатів позивачів через подані до суду документи з помилками у справі, що стосується професійного футболу, присудивши понад 24 400 доларів судових витрат на користь Paul Weiss, Sidley Austin та інших юридичних фірм, які звинуватили адвокатів у неналежному використанні штучного інтелекту в цій справі, пише Reuters.

Головний суддя окружного суду США Рауль Аріас-Марксуач у своїй ухвалі заявив, що ці витрати обґрунтовані, оскільки в судових документах було щонайменше 55 помилкових посилань на справи. Він зазначив, що адвокати заперечували використання ШІ для підготовки своїх документів, «але величезна кількість неправильних або неіснуючих цитат свідчить про протилежне».

«FIFA, світовий керівний орган футболу, відбивається від звинувачень у змові з метою обмеження санкціонованих турнірів і матчів у Пуерто-Рико, що залишило гравців із меншими можливостями», - пише видання.

Адвокати закликали суд не накладати санкцій, стверджуючи у своїх документах, що їхні помилки були «ненавмисними, незначними та не завдали шкоди суду чи відповідачам», і що вони виконали свої етичні обов’язки.

Аріас-Марксуач ще у квітні постановив, що санкції виправдані, проклавши шлях до нової ухвали.

Адвокати захисту у справі FIFA вимагали майже 60 000 доларів витрат. Аріас-Марксуач відхилив цю суму, зазначивши, що не знайшов жодного прецеденту такої високої суми у справах, пов’язаних із санкціями за використання ШІ.

Він зменшив присуджену суму після того, як з’ясував, що деякі записи у рахунках не містили достатньої інформації, аби визначити, чи правильно нараховано час.

Paul Weiss було присуджено 8 425 доларів витрат, а Sidley Austin отримала 4 435 доларів. Суддя застосував розцінки, що відповідають практиці виставлення рахунків у Пуерто-Рико, а не тим, які зазвичай застосовуються в Нью-Йорку чи інших великих ринках.

Аріас-Марксуач заявив, що сподівається, що санкції «стримають адвокатів позивачів, а також інших юристів, які практикують у цьому окрузі, від подібної неправомірної поведінки в майбутньому».

