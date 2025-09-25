Практика судів
Адвокатів, звинувачених у зловживанні ШІ у справі ФИФА, оштрафували на понад 24000 доларів

12:10, 25 вересня 2025
Адвокати захисту у справі ФИФА вимагали майже 60 000 доларів компенсації витрат, але суддя відхилив цю суму.
Адвокатів, звинувачених у зловживанні ШІ у справі ФИФА, оштрафували на понад 24000 доларів
Фото: reddit.com
Федеральний суддя в Пуерто-Рико наклав санкції на двох адвокатів позивачів через подані до суду документи з помилками у справі, що стосується професійного футболу, присудивши понад 24 400 доларів судових витрат на користь Paul Weiss, Sidley Austin та інших юридичних фірм, які звинуватили адвокатів у неналежному використанні штучного інтелекту в цій справі, пише Reuters.

Головний суддя окружного суду США Рауль Аріас-Марксуач у своїй ухвалі заявив, що ці витрати обґрунтовані, оскільки в судових документах було щонайменше 55 помилкових посилань на справи. Він зазначив, що адвокати заперечували використання ШІ для підготовки своїх документів, «але величезна кількість неправильних або неіснуючих цитат свідчить про протилежне».

«FIFA, світовий керівний орган футболу, відбивається від звинувачень у змові з метою обмеження санкціонованих турнірів і матчів у Пуерто-Рико, що залишило гравців із меншими можливостями», - пише видання.

Адвокати закликали суд не накладати санкцій, стверджуючи у своїх документах, що їхні помилки були «ненавмисними, незначними та не завдали шкоди суду чи відповідачам», і що вони виконали свої етичні обов’язки.

Аріас-Марксуач ще у квітні постановив, що санкції виправдані, проклавши шлях до нової ухвали.

Адвокати захисту у справі FIFA вимагали майже 60 000 доларів витрат. Аріас-Марксуач відхилив цю суму, зазначивши, що не знайшов жодного прецеденту такої високої суми у справах, пов’язаних із санкціями за використання ШІ.

Він зменшив присуджену суму після того, як з’ясував, що деякі записи у рахунках не містили достатньої інформації, аби визначити, чи правильно нараховано час.

Paul Weiss було присуджено 8 425 доларів витрат, а Sidley Austin отримала 4 435 доларів. Суддя застосував розцінки, що відповідають практиці виставлення рахунків у Пуерто-Рико, а не тим, які зазвичай застосовуються в Нью-Йорку чи інших великих ринках.

Аріас-Марксуач заявив, що сподівається, що санкції «стримають адвокатів позивачів, а також інших юристів, які практикують у цьому окрузі, від подібної неправомірної поведінки в майбутньому».

Середній вік виходу суддів на пенсію – 53 роки, – Галина Третьякова

Раніше Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити.

У Цивільному кодексі пропонується передбачити право громадян на особистий герб

Фізична особа, особистий чи родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, буде мати право вимагати припинення такого використання – зміни до Цивільного кодексу.

Кабмін підвищив зарплату працівникам центрів підготовки громадян до національного спротиву

Працівникам центрів підготовки громадян до національного спротиву, посадові обов’язки яких безпосередньо пов’язані з керівництвом центрами та їх філіями, проведенням базової підготовки громадян до нацспротиву буде виплачуватися надбавка до 50% посадового окладу.

Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
