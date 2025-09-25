Адвокатов, обвиненных в злоупотреблении ИИ в деле ФИФА, оштрафовали более чем на 24000 долларов

Адвокаты защиты по делу ФИФА требовали почти 60 000 долларов компенсации расходов, но судья отклонил эту сумму.

Федеральный судья в Пуэрто-Рико наложил санкции на двух адвокатов истцов за поданные в суд документы с ошибками в деле, связанном с профессиональным футболом, присудив более 24 400 долларов судебных расходов в пользу Paul Weiss, Sidley Austin и других юридических фирм, которые обвинили адвокатов в ненадлежащем использовании искусственного интеллекта в этом процессе, пишет Reuters.

Главный судья окружного суда США Рауль Ариас-Марксуач в своем определении заявил, что эти расходы обоснованы, поскольку в судебных документах было не менее 55 ошибочных ссылок на дела. Он отметил, что адвокаты отрицали использование ИИ при подготовке своих документов, «но огромное количество неправильных или несуществующих цитат свидетельствует об обратном».

«FIFA, мировой руководящий орган футбола, отбивается от обвинений в сговоре с целью ограничить санкционированные турниры и матчи в Пуэрто-Рико, что оставило игроков с меньшими возможностями», — пишет издание.

Адвокаты призывали суд не накладывать санкций, утверждая в своих документах, что их ошибки были «непреднамеренными, незначительными и не причинили вреда суду или ответчикам», и что они выполнили свои этические обязанности.

Ариас-Марксуач еще в апреле постановил, что санкции оправданы, проложив путь к новому определению.

Адвокаты защиты по делу FIFA требовали почти 60 000 долларов расходов. Ариас-Марксуач отклонил эту сумму, отметив, что не нашел ни одного прецедента столь высокой суммы в делах, связанных с санкциями за использование ИИ.

Он уменьшил присужденную сумму после того, как выяснил, что некоторые записи в счетах не содержали достаточной информации, чтобы определить, правильно ли начислено время.

Paul Weiss было присуждено 8 425 долларов расходов, а Sidley Austin получила 4 435 долларов. Судья применил ставки, соответствующие практике выставления счетов в Пуэрто-Рико, а не тем, которые обычно применяются в Нью-Йорке или других крупных рынках.

Ариас-Марксуач заявил, что надеется, что санкции «удержат адвокатов истцов, а также других юристов, практикующих в этом округе, от подобного неправомерного поведения в будущем».

