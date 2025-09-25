Практика судов
  1. В мире
  2. / Спорт

Адвокатов, обвиненных в злоупотреблении ИИ в деле ФИФА, оштрафовали более чем на 24000 долларов

12:10, 25 сентября 2025
Адвокаты защиты по делу ФИФА требовали почти 60 000 долларов компенсации расходов, но судья отклонил эту сумму.
Адвокатов, обвиненных в злоупотреблении ИИ в деле ФИФА, оштрафовали более чем на 24000 долларов
Фото: reddit.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный судья в Пуэрто-Рико наложил санкции на двух адвокатов истцов за поданные в суд документы с ошибками в деле, связанном с профессиональным футболом, присудив более 24 400 долларов судебных расходов в пользу Paul Weiss, Sidley Austin и других юридических фирм, которые обвинили адвокатов в ненадлежащем использовании искусственного интеллекта в этом процессе, пишет Reuters.

Главный судья окружного суда США Рауль Ариас-Марксуач в своем определении заявил, что эти расходы обоснованы, поскольку в судебных документах было не менее 55 ошибочных ссылок на дела. Он отметил, что адвокаты отрицали использование ИИ при подготовке своих документов, «но огромное количество неправильных или несуществующих цитат свидетельствует об обратном».

«FIFA, мировой руководящий орган футбола, отбивается от обвинений в сговоре с целью ограничить санкционированные турниры и матчи в Пуэрто-Рико, что оставило игроков с меньшими возможностями», — пишет издание.

Адвокаты призывали суд не накладывать санкций, утверждая в своих документах, что их ошибки были «непреднамеренными, незначительными и не причинили вреда суду или ответчикам», и что они выполнили свои этические обязанности.

Ариас-Марксуач еще в апреле постановил, что санкции оправданы, проложив путь к новому определению.

Адвокаты защиты по делу FIFA требовали почти 60 000 долларов расходов. Ариас-Марксуач отклонил эту сумму, отметив, что не нашел ни одного прецедента столь высокой суммы в делах, связанных с санкциями за использование ИИ.

Он уменьшил присужденную сумму после того, как выяснил, что некоторые записи в счетах не содержали достаточной информации, чтобы определить, правильно ли начислено время.

Paul Weiss было присуждено 8 425 долларов расходов, а Sidley Austin получила 4 435 долларов. Судья применил ставки, соответствующие практике выставления счетов в Пуэрто-Рико, а не тем, которые обычно применяются в Нью-Йорке или других крупных рынках.

Ариас-Марксуач заявил, что надеется, что санкции «удержат адвокатов истцов, а также других юристов, практикующих в этом округе, от подобного неправомерного поведения в будущем».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд адвокат искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп часто общаются напрямую, и это обретает все большее геополитическое значение — Politico

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наладили неформальный контакт.

Средний возраст выхода судей на пенсию – 53 года, – Галина Третьякова

Ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить

В Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право граждан на личный герб

Физическое лицо, личный или родовой герб которого незаконно используется другими лицами, будет иметь право требовать прекращения такого использования – изменения в Гражданский кодекс.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Кабмин повысил зарплату работникам центров подготовки граждан к национальному сопротивлению

Работникам центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, должностные обязанности которых непосредственно связаны с руководством центрами и их филиалами, проведением базовой подготовки граждан к нацсопротивлению, будет выплачиваться надбавка до 50% должностного оклада.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду