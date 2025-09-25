Практика судів
Кожен десятий роздрібний інвестор обирає акції за допомогою ChatGPT

20:16, 25 вересня 2025
ChatGPT витісняє традиційних фінансових аналітиків.
Кожен десятий роздрібний інвестор обирає акції за допомогою ChatGPT
Щонайменше 10% роздрібних інвесторів використовують ChatGPT для вибору акцій, що сприяє буму на ринку робо-радників, повідомляє Reuters. За даними Research and Markets, цей ринок може зрости з $61,75 млрд у 2024 році до $470,91 млрд у 2029 році, тобто на 600%.

Штучний інтелект дозволяє самостійно аналізувати ринки та підбирати акції, що раніше було доступно лише великим банкам. Один із інвесторів зазначив, що ChatGPT замінює дорогі сервіси, як-от Bloomberg, але застеріг, що ШІ може пропускати важливі дані через обмежений доступ до платних джерел. Опитування eToro серед 11 000 інвесторів показало, що 13% уже використовують ШІ, а половина готова спробувати. У Великій Британії, за даними Finder, 40% зверталися до чат-ботів за фінансовими порадами.

Керівник eToro у Великій Британії Дан Мочулскі наголосив, що універсальні моделі, як ChatGPT чи Gemini, можуть помилятися в цифрах і надмірно покладатися на минулі тенденції. Він радить використовувати спеціалізовані ШІ-платформи для аналізу ринків. Сам ChatGPT попереджає, що не є професійним фінансовим радником.

ChatGPT технології ШІ

