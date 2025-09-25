Практика судов
Каждый десятый розничный инвестор выбирает акции с помощью ChatGPT

20:16, 25 сентября 2025
ChatGPT вытесняет традиционных финансовых аналитиков.
По меньшей мере 10% розничных инвесторов используют ChatGPT для выбора акций, что способствует буму на рынке робо-советников, сообщает Reuters. По данным Research and Markets, этот рынок может вырасти с $61,75 млрд в 2024 году до $470,91 млрд в 2029 году, то есть на 600%.

Искусственный интеллект позволяет самостоятельно анализировать рынки и подбирать акции, что ранее было доступно только крупным банкам. Один из инвесторов отметил, что ChatGPT заменяет дорогие сервисы, такие как Bloomberg, но предупредил, что ИИ может пропускать важные данные из-за ограниченного доступа к платным источникам. Опрос eToro среди 11 000 инвесторов показал, что 13% уже используют ИИ, а половина готова попробовать. В Великобритании, по данным Finder, 40% обращались к чат-ботам за финансовыми советами.

Руководитель eToro в Великобритании Дан Мочульски подчеркнул, что универсальные модели, такие как ChatGPT или Gemini, могут ошибаться в цифрах и чрезмерно полагаться на прошлые тенденции. Он советует использовать специализированные ИИ-платформы для анализа рынков. Сам ChatGPT предупреждает, что не является профессиональным финансовым консультантом.

