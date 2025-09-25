У Бразилії судова система впровадила понад 140 ШІ-проектів

Судова система Бразилії через велике навантаження звернулася по допомогу до штучного інтелекту.

У Бразилії через велике навантаження на судову систему почали велике впровадження програм на основі штучного інтелекту, пише Restofworld.

Зазначається, що розвантаження Верховного суду Бразилії — лише крапля у великій купі з 76 мільйонів позовів, які зараз блокують судову систему країни. Утримання перевантаженої системи коштує уряду 30 мільярдів доларів щорічно, що становить 1,6% валового внутрішнього продукту.

Згідно з опитуванням Національної ради юстиції за 2024 рік, щоб упоратися з проблемою, Бразилія запровадила одне з найбільших у світі розгортань ШІ. З 2019 року її суди розробили або впровадили понад 140 проектів ШІ, які використовують машинне навчання або великі мовні моделі.

Програми знаходять прецеденти, класифікують справи та допомагають складати документи. Деякі також прогнозують рішення суддів і позначають повторних позивачів.

Деякі інструменти ШІ допомогли судам стати ефективнішими, швидше опрацьовувати документи та скоротити час розгляду судових процесів, зазначається у дослідженні.

У Верховному суді юристка-референт Аріанна Васконселос пояснила, як ШІ допомагає їй робити кращі звіти для суддів.

42-річна співробітниця працює у відділі, який займається позовами щодо потенційних порушень Конституції. Зазвичай її відділ отримує близько 76 нових справ щомісяця, за даними Верховного суду. Її завдання — проаналізувати аргументи та скласти резюме. Вона також готує проекти рішень для Луїса Роберту Баррозу, чинного голови Верховного суду, для подальшого розгляду. Минулого грудня Васконселос отримала нового помічника: MarIA, інструмент на базі генеративного ШІ, який допомагає їй писати звіти. Раніше вона писала короткі резюме на одну сторінку й переходила до наступної справи в постійно зростаючій купі, розповіла вона.

Тепер звіти складає MarIA, а Васконселос їх переглядає.

Інструмент MarIA був розроблений технічною командою STF і використовує моделі Google Gemini та OpenAI ChatGPT, сказала Наташа Олівейра, координаторка команди.

«ШІ забезпечує роботу високої якості, — сказала вона. — Якщо щось перестає працювати, референти одразу скаржаться». За словами Олівейри, інструменти ШІ допомогли зменшити навантаження у Верховному суді. До червня залишок справ знизився до найнижчого рівня з 1992 року. У 2024 році судді по всій країні на різних рівнях закрили на 75% більше справ, ніж у 2020-му, свідчать дані Національної ради юстиції.

Рука допомоги ШІ простягнулася і до адвокатів: понад половина юристів Бразилії щодня використовують генеративний ШІ, згідно з опитуванням Асоціації адвокатів країни 2025 року. Вони подали понад 39 мільйонів нових позовів торік — це на 46% більше, ніж у 2020-му, за даними Національної ради юстиції.

Складання захисту раніше займало 20 хвилин. Тепер це можна зробити за секунди, сказав Даніель Маркес, президент бразильської асоціації law-tech AB2L.

«Для адвоката, який бере оплату погодинно, це велика економія часу, — сказав він. — Але він не може бути ледачим. Це буде зроблено набагато швидше, але потрібно перевіряти».

