В Бразилии судебная система внедрила более 140 ИИ-проектов

Судебная система Бразилии из-за большой нагрузки обратилась за помощью к искусственному интеллекту.

Фото: linkedin.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бразилии из-за большой загруженности судебной системы началось масштабное внедрение программ на основе искусственного интеллекта, пишет Restofworld.

Отмечается, что разгрузка Верховного суда Бразилии — лишь капля в огромной массе из 76 миллионов исков, которые сейчас блокируют судебную систему страны. Содержание перегруженной системы обходится правительству в 30 миллиардов долларов ежегодно, что составляет 1,6% валового внутреннего продукта.

Согласно опросу Национального совета юстиции за 2024 год, чтобы справиться с проблемой, Бразилия внедрила одно из крупнейших в мире развертываний ИИ. С 2019 года ее суды разработали или внедрили более 140 проектов ИИ, использующих машинное обучение или большие языковые модели.

Программы находят прецеденты, классифицируют дела и помогают составлять документы. Некоторые также прогнозируют решения судей и отмечают повторных истцов.

Некоторые инструменты ИИ помогли судам стать эффективнее, быстрее обрабатывать документы и сократить время рассмотрения судебных процессов, отмечается в исследовании.

В Верховном суде юрист-референт Арианна Васконселос объяснила, как ИИ помогает ей делать лучшие отчеты для судей.

42-летняя сотрудница работает в отделе, который занимается исками по потенциальным нарушениям Конституции. Обычно ее отдел получает около 76 новых дел ежемесячно, по данным Верховного суда. Ее задача — проанализировать аргументы и составить резюме. Она также готовит проекты решений для Луиса Роберту Баррозу, действующего председателя Верховного суда, для дальнейшего рассмотрения. В прошлом декабре Васконселос получила нового помощника: MarIA, инструмент на базе генеративного ИИ, который помогает ей писать отчеты. Ранее она писала краткие резюме на одну страницу и переходила к следующему делу в постоянно растущей стопке, рассказала она.

Теперь отчеты составляет MarIA, а Васконселос их просматривает.

Инструмент MarIA был разработан технической командой STF и использует модели Google Gemini и OpenAI ChatGPT, сказала Наташа Оливейра, координатор команды.

«ИИ обеспечивает работу высокого качества, — сказала она. — Если что-то перестает работать, референты сразу жалуются». По словам Оливейры, инструменты ИИ помогли снизить нагрузку в Верховном суде. К июню остаток дел снизился до самого низкого уровня с 1992 года. В 2024 году судьи по всей стране на разных уровнях закрыли на 75% больше дел, чем в 2020-м, свидетельствуют данные Национального совета юстиции.

Рука помощи ИИ протянулась и к адвокатам: более половины юристов Бразилии ежедневно используют генеративный ИИ, согласно опросу Ассоциации адвокатов страны 2025 года. Они подали более 39 миллионов новых исков в прошлом году — это на 46% больше, чем в 2020-м, по данным Национального совета юстиции.

Составление защиты раньше занимало 20 минут. Теперь это можно сделать за секунды, сказал Даниэль Маркес, президент бразильской ассоциации law-tech AB2L.

«Для адвоката, который получает оплату почасово, это большая экономия времени, — сказал он. — Но он не может быть ленивым. Это будет сделано намного быстрее, но проверять необходимо».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.