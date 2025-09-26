Трамп дозволив продаж TikTok американським інвесторам

ByteDance збереже менш як 20% акцій TikTok, алгоритм контролюватимуть США.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє продати американські активи TikTok групі інвесторів на чолі з американськими компаніями. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Згідно з угодою, ByteDance, китайський власник платформи, залишить менш як 20% акцій нового спільного підприємства, яке керуватиме TikTok у США. Угода оцінюється в $14 млрд і відповідає закону про «кваліфікований продаж», що дозволяє уникнути заборони додатка. Трамп зазначив, що угода була схвалена президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами Трампа, компанія Oracle та її співзасновник Ларрі Еллісон «відіграватимуть дуже велику роль з погляду безпеки, захисту та всього іншого».

Віцепрезидент Джей Ді Венс запевнив, що американські інвестори «фактично контролюватимуть алгоритм» платформи, що унеможливить пропаганду іноземного уряду та захистить дані користувачів. За його словами, угода оцінюється у 14 мільярдів доларів.

