Трамп разрешил продажу TikTok американским инвесторам

08:12, 26 сентября 2025
ByteDance сохранит менее 20% акций TikTok, алгоритм будет контролировать США.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий продажу американских активов TikTok группе инвесторов во главе с американскими компаниями. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно соглашению, ByteDance, китайский владелец платформы, оставит менее 20% акций нового совместного предприятия, которое будет управлять TikTok в США. Сделка оценивается в $14 млрд и соответствует закону о «квалифицированной продаже», что позволяет избежать запрета приложения. Трамп отметил, что сделка была одобрена президентом Китая Си Цзиньпином.

По словам Трампа, компания Oracle и ее соучредитель Ларри Эллисон «будут играть очень большую роль с точки зрения безопасности, защиты и всего остального».

Вице-президент Джей Ди Венс заверил, что американские инвесторы «фактически будут контролировать алгоритм» платформы, что сделает невозможной пропаганду иностранного правительства и защитит данные пользователей. По его словам, сделка оценивается в 14 миллиардов долларов.

