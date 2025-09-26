Дональд Трамп підписав указ про смертну кару за тяжкі злочини

У США відновили смертну кару в окрузі Колумбія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США запровадили можливість застосування смертної кари за тяжкі злочини, скоєні в окрузі Колумбія, де розташована столиця країни Вашингтон. Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп. Документ набув чинності одразу після підписання.

У тексті указу зазначено, що відновлення смертної кари є одним із пріоритетів адміністрації Трампа, закріпленим ще Указом 14164 від 20 січня 2025 року, який стосується захисту громадської безпеки.

Згідно з документом, генеральний прокурор США та прокурор у окрузі Колумбія зобов’язані домагатися винесення смертного вироку у всіх випадках, коли докази та обставини справи підтверджують необхідність такого покарання.

Метою рішення названо посилення захисту громадян та зниження рівня тяжких злочинів у столиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.