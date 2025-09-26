Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп подписал указ о смертной казни за тяжкие преступления

08:50, 26 сентября 2025
В США восстановили смертную казнь в округе Колумбия.
Дональд Трамп подписал указ о смертной казни за тяжкие преступления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США ввели возможность применения смертной казни за тяжкие преступления, совершенные в округе Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. Документ вступил в силу сразу после подписания.

В тексте указа указано, что восстановление смертной казни является одним из приоритетов администрации Трампа, закрепленным еще Указом 14164 от 20 января 2025 года, который касается защиты общественной безопасности.

Согласно документу, генеральный прокурор США и прокурор округа Колумбия обязаны добиваться вынесения смертного приговора во всех случаях, когда доказательства и обстоятельства дела подтверждают необходимость такого наказания.

Целью решения названо усиление защиты граждан и снижение уровня тяжких преступлений в столице.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США указ Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Судьи будут ставить баллы коллегам, а ОО – оценивать выразительность речи и внешний вид судей на заседаниях: ВККС готовится принять порядок регулярного оценивания судьи

В проекте положения о регулярном оценивании предлагается, чтобы коллеги судьи оценивали его эмоциональную устойчивость и решительность от 0 до 5 баллов, а представители общественных объединений – внешний вид, речь и «знание дела», детали которого сами знать не должны.

Высший совет правосудия не теряет оптимизма, что завершит начатый в январе 2024 года конкурс на нового главу ГСА

На должность главы Государственной судебной администрации претендует также бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая и экс-начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області