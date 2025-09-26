Дональд Трамп подписал указ о смертной казни за тяжкие преступления

В США восстановили смертную казнь в округе Колумбия.

В США ввели возможность применения смертной казни за тяжкие преступления, совершенные в округе Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. Документ вступил в силу сразу после подписания.

В тексте указа указано, что восстановление смертной казни является одним из приоритетов администрации Трампа, закрепленным еще Указом 14164 от 20 января 2025 года, который касается защиты общественной безопасности.

Согласно документу, генеральный прокурор США и прокурор округа Колумбия обязаны добиваться вынесения смертного приговора во всех случаях, когда доказательства и обстоятельства дела подтверждают необходимость такого наказания.

Целью решения названо усиление защиты граждан и снижение уровня тяжких преступлений в столице.

