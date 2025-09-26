Bloomberg дізнався, чому Гегсет терміново скликав сотні вищих офіцерів на зустріч у Вірджинії

Офіційної причини не назвали, але, ймовірно, йтиметься про нову Національну оборонну стратегію США.

Джерело фото: Francis Chung/Politico/Bloomberg

Як ми розповідали, міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів і адміралів зібратися наступного тижня на базі Корпусу морської піхоти у Вірджинії. Причину екстреної наради не пояснили навіть самим військовим керівникам, що викликало тривогу та здивування.

Зустріч пройде у вівторок, в останній день фінансового року та напередодні можливого «шатдауну» уряду США через суперечку між президентом Дональдом Трампом і демократами в Конгресі щодо фінансування, пише Bloomberg.

Офіційна причина зборів не названа, але, за словами обізнаних джерел, мова може йти про майбутню Національну оборонну стратегію.

Масштаб події викликав занепокоєння через логістичні та фінансові виклики, а також через ризик для безпеки — одночасна присутність великої кількості вищих офіцерів у одному місці може ослабити оперативне управління.

Президент Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс на запитання журналістів применшили значення зустрічі, назвавши її «звичайною» та розкритикували медіа за перебільшення.

На початку вересня Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Департамент війни. Хоча Конгрес ще має затвердити цю зміну, у Пентагоні вже називають Гегсета «міністром війни».

