Bloomberg узнал, почему Хегсет срочно созвал сотни высших офицеров на встречу в Вирджинии

Официальной причины не назвали, но, вероятно, речь пойдет о новой Национальной оборонной стратегии США.

Источник фото: Francis Chung/Politico/Bloomberg

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как мы сообщали, министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов собраться на следующей неделе на базе Корпуса морской пехоты в Вирджинии. Причину экстренного совещания не объяснили даже самим военным руководителям, что вызвало тревогу и удивление.

Встреча пройдет во вторник, в последний день финансового года и накануне возможного «шатдауна» правительства США из-за спора между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе по поводу финансирования, пишет Bloomberg.

Официальная причина собрания не названа, но, по словам осведомленных источников, речь может идти о будущей Национальной оборонной стратегии.

Масштаб события вызвал беспокойство из-за логистических и финансовых вызовов, а также из-за риска для безопасности — одновременное присутствие большого числа высших офицеров в одном месте может ослабить оперативное управление.

Президент Трамп и вице-президент Джей Ди Венс в ответ на вопросы журналистов преуменьшили значение встречи, назвав ее «обычной» и раскритиковали СМИ за преувеличение.

В начале сентября Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Департамент войны. Хотя Конгресс еще должен утвердить это изменение, в Пентагоне уже называют Хегсета «министром войны».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.