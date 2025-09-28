Практика судів
Виборчу інфраструктуру Молдови атакували хакери — лягли 4000 сайтів

15:05, 28 вересня 2025
У Молдові тисячі сайтів зупинили роботу через масові кібератаки на виборчу інфраструктуру.
Виборчу інфраструктуру Молдови атакували хакери — лягли 4000 сайтів
Протягом вихідних виборча інфраструктура Молдови зазнала кількох масштабних кібератак, у результаті яких припинили роботу тисячі вебсайтів у країні. Про повідомив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

За його словами, атаки були спрямовані на інфраструктуру, пов’язану з виборчим процесом, включно з Центральною виборчою комісією та низкою виборчих дільниць за кордоном.

«Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес», – наголосив Речан.

Водночас Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC) була змушена тимчасово заблокувати платформу host.md, яка зазнала масованої атаки. Через це близько 4000 вебсайтів по всій країні перестали працювати.

«Атаки організовані одночасно з метою перевантаження мережі STISC, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру», – пояснив прем’єр.

