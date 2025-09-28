Избирательную инфраструктуру Молдовы атаковали хакеры — легли 4000 сайтов

В Молдове тысячи сайтов прекратили работу из-за массовых кибератак на избирательную инфраструктуру.

В течение выходных избирательная инфраструктура Молдовы подверглась нескольким масштабным кибератакам, в результате которых прекратили работу тысячи веб-сайтов в стране. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

По его словам, атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с избирательным процессом, включая Центральную избирательную комиссию и ряд избирательных участков за рубежом.

«Все атаки были обнаружены и нейтрализованы в режиме реального времени, без влияния на избирательный процесс», — подчеркнул Речан.

В то же время Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) была вынуждена временно заблокировать платформу host.md, которая подверглась массированной атаке. Из-за этого около 4000 веб-сайтов по всей стране перестали работать.

«Атаки организованы одновременно с целью перегрузки сети STISC, которая обслуживает ЦИК и другую избирательную инфраструктуру», – пояснил премьер.

