Цього року у Німеччині зафіксували 447 випадків перешкод GPS-сигналам

Експерти пов’язують інциденти з діями російських суден над Балтійським морем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З січня по серпень 2025 року пілоти в Німеччині повідомили про 447 випадків порушення або підробки GPS-сигналів, порівняно з лише 25 інцидентами два роки тому, повідомляє Ghall.com.ua.

Експерти припускають, що джерелом перешкод можуть бути потужні передавачі, зокрема на російських торгових суднах. У Федеральному міністерстві транспорту зазначили, що більшість випадків зафіксовано над Балтійським морем і країнами Балтії під час заходу літаків у німецький повітряний простір. Федеральна асоціація авіаційної промисловості (BDL) назвала ці втручання загрозою безпеці цивільної авіації. Глава BDL Йоахім Ланг підкреслив, що мінімальні зусилля можуть завдати значної шкоди критичній інфраструктурі та закликав створити міжвідомчий центр для координації між спецслужбами, силовими структурами і бізнесом.

Федеральне міністерство внутрішніх справ припустило, що за атаками можуть стояти державні актори. Відомство Александра Добріндта виступило за посилення захисту аеропортів як об’єктів критичної інфраструктури, зокрема через впровадження систем виявлення та перехоплення дронів. Уряд Німеччини розглядає нову правову базу для підвищення стандартів безпеки аеропортів.

Додамо, що проблеми з GPS спостерігаються не лише в Німеччині. Як раніше повідомлялося, літак, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, був змушений здійснити посадку в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через серйозні збої в роботі GPS. Пілоти використали паперові карти для посадки.

Крім того, літак Дональда Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом Spirit Airlines над Нью-Йорком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.