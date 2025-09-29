В этом году в Германии зафиксировали 447 случаев помех GPS-сигналам

Эксперты связывают инциденты с действиями российских судов над Балтийским морем.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С января по август 2025 года пилоты в Германии сообщили о 447 случаях нарушения или подделки GPS-сигналов, по сравнению с лишь 25 инцидентами два года назад, сообщает Ghall.com.ua.

Эксперты предполагают, что источником помех могут быть мощные передатчики, в частности на российских торговых судах. В Федеральном министерстве транспорта отметили, что большинство случаев зафиксировано над Балтийским морем и странами Балтии во время захода самолетов в немецкое воздушное пространство. Федеральная ассоциация авиационной промышленности (BDL) назвала эти вмешательства угрозой безопасности гражданской авиации. Глава BDL Йоахим Ланг подчеркнул, что минимальные усилия могут нанести значительный ущерб критической инфраструктуре и призвал создать межведомственный центр для координации между спецслужбами, силовыми структурами и бизнесом.

Федеральное министерство внутренних дел предположило, что за атаками могут стоять государственные акторы. Ведомство Александра Добриндта выступило за усиление защиты аэропортов как объектов критической инфраструктуры, в частности через внедрение систем обнаружения и перехвата дронов. Правительство Германии рассматривает новую правовую базу для повышения стандартов безопасности аэропортов.

Добавим, что проблемы с GPS наблюдаются не только в Германии. Как ранее сообщалось, самолет, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за серьезных сбоев в работе GPS. Пилоты использовали бумажные карты для посадки.

Кроме того, самолет Дональда Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом Spirit Airlines над Нью-Йорком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.