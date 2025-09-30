Кіт Келлог пояснив, чому Трамп зняв санкції з білоруської компанії

За словами Кіта Келлога, загальна мета полягала не у звільненні політичних в'язнів, а в пошуку найкращого рішення щодо війни між Україною та РФ.

Фото: abcnews.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа».

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог пояснив, що потепління у відносинах з Білоруссю пов’язане із намаганнями Вашингтона «забезпечити лінії зв'язку» з Путіним, пише The Guardian.

«Ми не знаємо, що він говорить, але ми знаємо, що він розмовляє з ним. Але що ми зробили, так це налагодили зв'язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв'язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються президенту Путіну», – сказав він.

Келлог підкреслив, що саме тому США пішли на зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа».

«Це була причина, чому ми це робили; спочатку ми не збиралися звільняти політичних в'язнів», – додав він.

За словами Келлога, успіх у звільненні деяких політичних в'язнів був позитивним моментом, але «загальна мета полягала не у звільненні політичних в'язнів, а в пошуку найкращого рішення щодо війни між Україною та Росією».

Ще Келлог додав, що рішення щодо Білорусі полягало в тому, щоб компанія «Белавіа» відремонтувала свої літаки, оскільки «бажано, щоб їхні літаки не падали з неба», але дати зрозуміти, що вони не повинні використовувати їх для «мерзенних цілей» і перевезень мігрантів до Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.