Кит Келлог объяснил, почему Трамп снял санкции с белорусской компании

12:38, 30 сентября 2025
По словам Кита Келлога, общая цель заключалась не в освобождении политических заключенных, а в поиске наилучшего решения относительно войны между Украиной и РФ.
Кит Келлог объяснил, почему Трамп снял санкции с белорусской компании
Фото: abcnews.com
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог пояснил, что потепление в отношениях с Беларусью связано с попытками Вашингтона «обеспечить линии связи» с Путиным, пишет The Guardian.

«Мы не знаем, о чем он говорит, но мы знаем, что он разговаривает с ним. Но что мы сделали — это наладили связь, чтобы обеспечить открытость линий связи, чтобы мы могли убедиться, что все наши сообщения передаются президенту Путину», — сказал он.

Келлог подчеркнул, что именно поэтому США пошли на снятие санкций с белорусской государственной авиакомпании «Белавиа».

«Это была причина, почему мы это делали; изначально мы не собирались освобождать политических заключенных», — добавил он.

По словам Келлога, успех в освобождении некоторых политических заключенных был положительным моментом, но «общая цель заключалась не в освобождении политических заключенных, а в поиске наилучшего решения относительно войны между Украиной и Россией».

Также Келлог добавил, что решение по Беларуси заключалось в том, чтобы компания «Белавиа» отремонтировала свои самолеты, поскольку «желательно, чтобы их самолеты не падали с неба», но дать понять, что они не должны использовать их для «мерзких целей» и перевозки мигрантов в Европу.

США санкции Беларусь

